Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI E ACCESSO STADIO ADRIATICO

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La Delfino Pescara informa che, alle ore 18:30 di oggi, sono stati emessi complessivamente 16.204 biglietti per la partita di ritorno della semifinale Play-Off “Pescara – Audace Cerignola”. I settori Curva Nord e Tribuna Adriatica sono già sold out. Restano disponibili circa 1.000 biglietti per la Curva Sud e circa 2.000 per la Tribuna Maiella – La partita avrà inizio alle ore 20:00, con apertura dei cancelli prevista per le ore 18:00. Invitiamo pertanto tutti gli spettatori a presentarsi ai cancelli con adeguato anticipo per consentire un regolare accesso – riporta testualmente l’articolo online. Per agevolare i controlli, si richiede di portare con sé il biglietto cartaceo, anche se acquistato in formato digitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Considerando l’elevato afflusso previsto, consigliamo di raggiungere lo stadio utilizzando mezzi pubblici o modalità di mobilità alternativa, evitando l’uso delle autovetture – Siamo consapevoli del disagio causato dall’orario di inizio alle 20:00, soprattutto in un giorno lavorativo, e confidiamo nella comprensione di tutti.

