- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. INFO BIGLIETTI E ACCREDITI PESCARA – BARI
Sport

Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI E ACCREDITI PESCARA – BARI

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 comunica che sono state attivate le vendite per i biglietti inerenti la gara “PESCARA-BARI” –, valevole per la ventinovesima Giornata del Campionato Nazionale di Serie BKT 2025/26, in programma domenica 8 MARZO 2026, allo Stadio Adriatico di Pescara, con inizio alle ore 19:30. Circuito di vendita Ciaotickets Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 15.00.  COSTO DEI BIGLIETTI  CURVA NORD: Intero €14,00 – Ridotto €10,00 (compreso di diritto prevendita); TRIBUNA ADRIATICA LATERALE: Intero €20,00 – Ridotto €14,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero €25,00 – Ridotto €19,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA LATERALE: Intero €35,00 – Ridotto €26,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA CENTRALE: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA VIP: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) SETTORE OSPITI: € 16.00  (14,50 + 1,50) in vendita fino alle 19 di sabato 7 marzo – recita il testo pubblicato online. DIVIETO DI VENDITA DEI TAGLIANDI AI RESIDENTI NELLA REGIONE PUGLIA , IN TUTTI I SETTORI DELLO STADIO ADRIATICO G. CORNACCHIA DI PESCARA. AUMENTO € 2.00 (due/00) PER TUTTI BIGLIETTI IL GIORNO DELLA GARA Ridotti sono validi per: le DONNE, gli OVER60, gli UNDER16 e per gli invalidi appartenenti alle seguenti categorie: ANMIG, ANMIL, UNMS, ANMIC e ENS. Tribuna Maiella: a seguito delle restrizioni della CPVLPS sarà disponibile per l’emissione dei biglietti esclusivamente la Poltronissima, la Tribuna Centrale, la Tribuna VIP e la Tribuna Maiella SUD, coperta e scoperta – viene evidenziato sul sito web. Al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte del personale steward si invitano tutti coloro che acquistano il biglietto on line a stamparlo anche sul foglio A4. Si raccomanda, altresì, di recarsi con congruo anticipo all’ingresso dei varchi di accesso – riporta testualmente l’articolo online. Clicca QUI per Info INTRODUZIONE STRISCIONI RICHIESTE DI ACCREDITO STAMPA   da inoltrare a: ufficio – stampa@pescaracalcio – com entro e non oltre le ore 12 di venerdì 6 marzo 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO FIGC-AIA-CONI  da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – riporta testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12 di venerdì 6 marzo 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO OSSERVATORI  da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – riporta testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12 di venerdì 6 marzo 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO DIVERSAMENTE ABILI   da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com entro e non oltre le ore 12 di venerdì 6 marzo 2026. Si ricorda che a seguito delle restrizioni della CPVLPS il Comune ha ridotto il settore a 42 unità in Tribuna Maiella – si legge sul sito web ufficiale. Si ricorda che sono disponibili anche 42 postazioni in Tribuna Adriatica – viene evidenziato sul sito web. Si ricorda che le richieste carenti di documentazione ufficiale e/o inviate in ritardo rispetto al giorno e all’ora indicata, non potranno essere prese in considerazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it