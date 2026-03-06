Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI E ACCREDITI PESCARA – BARI

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 comunica che sono state attivate le vendite per i biglietti inerenti la gara “PESCARA-BARI” –, valevole per la ventinovesima Giornata del Campionato Nazionale di Serie BKT 2025/26, in programma domenica 8 MARZO 2026, allo Stadio Adriatico di Pescara, con inizio alle ore 19:30. Circuito di vendita Ciaotickets Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 15.00. COSTO DEI BIGLIETTI CURVA NORD: Intero €14,00 – Ridotto €10,00 (compreso di diritto prevendita); TRIBUNA ADRIATICA LATERALE: Intero €20,00 – Ridotto €14,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero €25,00 – Ridotto €19,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA LATERALE: Intero €35,00 – Ridotto €26,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA CENTRALE: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA VIP: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) SETTORE OSPITI: € 16.00 (14,50 + 1,50) in vendita fino alle 19 di sabato 7 marzo – recita il testo pubblicato online. DIVIETO DI VENDITA DEI TAGLIANDI AI RESIDENTI NELLA REGIONE PUGLIA , IN TUTTI I SETTORI DELLO STADIO ADRIATICO G. CORNACCHIA DI PESCARA. AUMENTO € 2.00 (due/00) PER TUTTI BIGLIETTI IL GIORNO DELLA GARA Ridotti sono validi per: le DONNE, gli OVER60, gli UNDER16 e per gli invalidi appartenenti alle seguenti categorie: ANMIG, ANMIL, UNMS, ANMIC e ENS. Tribuna Maiella: a seguito delle restrizioni della CPVLPS sarà disponibile per l’emissione dei biglietti esclusivamente la Poltronissima, la Tribuna Centrale, la Tribuna VIP e la Tribuna Maiella SUD, coperta e scoperta – viene evidenziato sul sito web. Al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte del personale steward si invitano tutti coloro che acquistano il biglietto on line a stamparlo anche sul foglio A4. Si raccomanda, altresì, di recarsi con congruo anticipo all’ingresso dei varchi di accesso – riporta testualmente l’articolo online. Clicca QUI per Info INTRODUZIONE STRISCIONI RICHIESTE DI ACCREDITO STAMPA da inoltrare a: ufficio – stampa@pescaracalcio – com entro e non oltre le ore 12 di venerdì 6 marzo 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO FIGC-AIA-CONI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – riporta testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12 di venerdì 6 marzo 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO OSSERVATORI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – riporta testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12 di venerdì 6 marzo 2026. RICHIESTE DI ACCREDITO DIVERSAMENTE ABILI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com entro e non oltre le ore 12 di venerdì 6 marzo 2026. Si ricorda che a seguito delle restrizioni della CPVLPS il Comune ha ridotto il settore a 42 unità in Tribuna Maiella – si legge sul sito web ufficiale. Si ricorda che sono disponibili anche 42 postazioni in Tribuna Adriatica – viene evidenziato sul sito web. Si ricorda che le richieste carenti di documentazione ufficiale e/o inviate in ritardo rispetto al giorno e all’ora indicata, non potranno essere prese in considerazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com