Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI E ACCREDITI PESCARA – CARRARESE

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:La Delfino Pescara 1936 comunica che venerdì 10 ottobre alle ore 11, saranno attivate le vendite dei biglietti per la gara “PESCARA-CARRARESE” – settori locali, valevole per l’ottava Giornata del Campionato Nazionale di Serie BKT 2025/26, in programma SABATO 18 OTTOBRE 2025, allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, con inizio alle ore 15:00. Circuito di vendita Ciaotickets Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 16. COSTO DEI BIGLIETTI CURVA NORD: Intero €14,00 – Ridotto €10,00 (compreso di diritto prevendita); TRIBUNA ADRIATICA LATERALE: Intero €20,00 – Ridotto €14,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero €25,00 – Ridotto €19,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA LATERALE: Intero €35,00 – Ridotto €26,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA CENTRALE: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA VIP: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) SETTORE OSPITI: siamo in attesa dell’autorizzazione del GOS AUMENTO € 2.00 (due/00) PER TUTTI BIGLIETTI IL GIORNO DELLA GARA ridotti sono validi per: le DONNE, gli OVER60, gli UNDER16 e per gli invalidi appartenenti alle seguenti categorie: ANMIG, ANMIL, UNMS, ANMIC e ENS. Tribuna Maiella: a seguito delle restrizioni della CPVLPS sarà disponibile per l’emissione dei biglietti esclusivamente la Poltronissima, la Tribuna Centrale, la Tribuna VIP e la Tribuna Maiella SUD, coperta e scoperta – si apprende dal portale web ufficiale. Al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte del personale steward si invitano tutti coloro che acquistano il biglietto on line a stamparlo anche sul foglio A4. Si raccomanda, altresì, di recarsi con congruo anticipo all’ingresso dei varchi di accesso, con la precisazione che i tornelli apriranno alle ore 13.30. Clicca QUI per Info INTRODUZIONE STRISCIONI RICHIESTE DI ACCREDITO STAMPA da inoltrare a: ufficio – stampa@pescaracalcio – riporta testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 15 ottobre 2025. RICHIESTE DI ACCREDITO FIGC-AIA-CONI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 15 ottobre 2025. RICHIESTE DI ACCREDITO OSSERVATORI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – com entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 15 ottobre 2025. RICHIESTE DI ACCREDITO DIVERSAMENTE ABILI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 15 ottobre 2025.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com