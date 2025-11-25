Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI E ACCREDITI PESCARA – PADOVA

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:La Delfino Pescara 1936 comunica l’apertura le vendite dei biglietti per la gara “PESCARA-PADOVA” –, valevole per la quattordicesima Giornata del Campionato Nazionale di Serie BKT 2025/26, in programma sabato 29 NOVEMBRE 2025, allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, con inizio alle ore 15. Circuito di vendita Ciaotickets Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 12.00. COSTO DEI BIGLIETTI CURVA NORD: Intero €14,00 – Ridotto €10,00 (compreso di diritto prevendita); TRIBUNA ADRIATICA LATERALE: Intero €20,00 – Ridotto €14,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero €25,00 – Ridotto €19,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA LATERALE: Intero €35,00 – Ridotto €26,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA CENTRALE: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA VIP: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) SETTORE OSPITI: € 16.00 (14,50 + 1,50) in vendita fino alle 19 di venerdì 28 novembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. LA VENDITA DEI TAGLIANDI PER I RESIDENTI NELLA REGIONE VENETO SARA’ ESCLUSIVAMENTE PER IL SETTORE OSPITI E SOLO SE SOTTOSCRITTORI DEL PROGRAMMA DI FIDELIZZAZIONE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA “CALCIO PADOVA” AUMENTO € 2.00 (due/00) PER TUTTI BIGLIETTI IL GIORNO DELLA GARA ridotti sono validi per: le DONNE, gli OVER60, gli UNDER16 e per gli invalidi appartenenti alle seguenti categorie: ANMIG, ANMIL, UNMS, ANMIC e ENS. Tribuna Maiella: a seguito delle restrizioni della CPVLPS sarà disponibile per l’emissione dei biglietti esclusivamente la Poltronissima, la Tribuna Centrale, la Tribuna VIP e la Tribuna Maiella SUD, coperta e scoperta – si legge sul sito web ufficiale. Al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte del personale steward si invitano tutti coloro che acquistano il biglietto on line a stamparlo anche sul foglio A4. Si raccomanda, altresì, di recarsi con congruo anticipo all’ingresso dei varchi di accesso, con la precisazione che i tornelli apriranno alle ore 13.30. Clicca QUI per Info INTRODUZIONE STRISCIONI RICHIESTE DI ACCREDITO STAMPA da inoltrare a: ufficio – riporta testualmente l’articolo online. stampa@pescaracalcio – riporta testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 26 novembre 2025. RICHIESTE DI ACCREDITO FIGC-AIA-CONI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – com entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 26 novembre 2025. RICHIESTE DI ACCREDITO OSSERVATORI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – riporta testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 26 novembre 2025. RICHIESTE DI ACCREDITO DIVERSAMENTE ABILI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 26 novembre 2025. Si ricorda che a seguito delle restrizioni della CPVLPS il Comune ha ridotto il settore a 42 unità in Tribuna Maiella – Si ricorda che sono disponibili anche 42 postazioni in Tribuna Adriatica – Si ricorda che le richieste carenti di documentazione ufficiale e/o inviate in ritardo rispetto al giorno e all’ora indicata, non potranno essere prese in considerazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com