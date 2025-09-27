Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI E ACCREDITI – PESCARA SUTIROL

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 comunica che sono state attivate le vendite dei biglietti per la gara “PESCARA-SUTIROL”, valevole per la sesta Giornata del Campionato Nazionale di Serie BKT 2025/26, in programma MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE 2025, allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, con inizio alle ore 20:30. Circuito di vendita Ciaotickets Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 16. COSTO DEI BIGLIETTI CURVA NORD: Intero €14,00 – Ridotto €10,00 (compreso di diritto prevendita); TRIBUNA ADRIATICA LATERALE: Intero €20,00 – Ridotto €14,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero €25,00 – Ridotto €19,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA LATERALE: Intero €35,00 – Ridotto €26,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA CENTRALE: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) TRIBUNA MAIELLA VIP: Intero €45,00 – Ridotto €34,00 (compreso di diritto prevendita) SETTORE OSPITI: Costo Unico €14,00 in vendita sino alle ore 19 di martedì 30 ottobre 2025 AUMENTO € 2.00 (due/00) PER TUTTI BIGLIETTI IL GIORNO DELLA GARA ridotti sono validi per: le DONNE, gli OVER60, gli UNDER16 e per gli invalidi appartenenti alle seguenti categorie: ANMIG, ANMIL, UNMS, ANMIC e ENS. Tribuna Maiella: a seguito delle restrizioni della CPVLPS sarà disponibile per l’emissione dei biglietti esclusivamente la Poltronissima, la Tribuna Centrale, la Tribuna VIP e la Tribuna Maiella SUD, coperta e scoperta – si apprende dal portale web ufficiale. Al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte del personale steward si invitano tutti coloro che acquistano il biglietto on line a stamparlo anche sul foglio A4. Si raccomanda, altresì, di recarsi con congruo anticipo all’ingresso dei varchi di accesso, con la precisazione che i tornelli apriranno alle ore 19.00. Clicca QUI per Info INTRODUZIONE STRISCIONI RICHIESTE DI ACCREDITO STAMPA da inoltre a: ufficio – riporta testualmente l’articolo online. stampa@pescaracalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12 di domenica 28 ottobre 2025. RICHIESTE DI ACCREDITO FIGC-AIA-CONI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – com entro e non oltre le ore 12 di domenica 28 ottobre 2025. RICHIESTE DI ACCREDITO OSSERVATORI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – com entro e non oltre le ore 12 di domenica 28 ottobre 2025. RICHIESTE DI ACCREDITO DIVERSAMENTE ABILI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com entro e non oltre le ore 12 di domenica 28 ottobre 2025.

