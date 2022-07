Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI: INTER – VILLARREAL

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

La Delfino Pescara 1936, come già anticipato nei giorni scorsi, si è messa a disposizione della società organizzatrice San Marco Sport Event per una fattiva collaborazione atta alla miglior riuscita possibile dell’evento in programma SABATO, 06 agosto 2022, con inizio alle ore 20,30 allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara dell’incontro di calcio amichevole internazionale –

INTER – VILLAREAL

Di seguito alcune info per l’accesso allo Stadio adriatico

Prezzi dei biglietti:

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE Intero € 75,00 / Ridotto € 50,00

TRIBUNA MAJELLA LATERALE Intero € 60,00 / Ridotto € 40,00

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE Intero € 50,00 / Ridotto € 35,00

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE Intero € 35,00 / Ridotti € 25,00

CURVE E SETTORE OSPITI Intero € 20,00 / Ridotti € 14,00

Ai prezzi sopra indicati sarà applicata una commissione di servizio –

I Ridotti sono validi esclusivamente per i ragazzi Under 16 (nati dopo 01 gennaio 2005)

I tagliandi potranno essere acquistati, in prelazione, da “Inter Club”, giovedì 21 luglio 2022, dalle ore 10,00 alle ore 17.00.

Dalle ore 18,00 di giovedì 21 luglio 2022, inizierà la vendita libera –

I biglietti potranno essere acquistati presso i rivenditori autorizzati “Vivaticket” presenti sul territorio nazionale e on-line sul sito www.vivaticket.com.

Le richieste per gli accrediti “stampa” potranno essere inoltrate all’indirizzo ufficio – riporta testualmente l’articolo online. stampa@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com fino alle ore 12,00 di giovedì 4 agosto 2022 e saranno rilasciati fino ad esaurimento dei posti disponili.

Le richieste di accredito per i “diversamente abili” con invalidità 100% possono essere inoltrate all’indirizzo accrediti@pescaracalcio – com fino alle ore 12,00 di giovedì 4 agosto 2022 e saranno rilasciati fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le richieste dovranno essere corredate della documentazione giustificativa –

Le richieste di accredito per “osservatori” (società di calcio, dirigenti federali, tesserati AIA e ADISE) possono essere inoltrate all’indirizzo accrediti@pescaracalcio – com fino alle ore 12,00 di giovedì 4 agosto 2022 e saranno rilasciati fino ad esaurimento dei posti disponibili.

