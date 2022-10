Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI JUVE STABIA – PESCARA

- Advertisement -

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Riceviamo e pubblichiamo, alcune informazioni per l’acquisto dei tagliandi: Juve Stabia – Pescara, in programma Domenica 30 Ottobre, allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, con inizio ore 17:30. Prevendita settore ospiti attiva dalle ore 17,00 di Giovedì 27 Ottobre fino alle ore 19,00 di Sabato 29 Ottobre – si apprende dalla nota stampa. Il costo del tagliando è di € 10 + spese di prevendita e potranno essere acquistati tramite il circuito GO2, presso la Tabaccheria 11 sita in Viale Vespucci 81 – Pescara – viene evidenziato sul sito web. capienza settore ospiti 762 posti

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com