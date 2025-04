Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI LEGNAGO SALUS – PESCARA

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:A seguito della riprogrammazione della partita tra F.C. Legnago Salus e Pescara Calcio, valida per la 37° giornata del campionato Serie C NOW (girone B), che si disputerà mercoledì 23 aprile alle 18.00 allo stadio “Mario Sandrini”, si comunica quanto segue: • Tutti i biglietti e gli abbonamenti acquistati rimarranno validi per la gara di recupero – riporta testualmente l’articolo online. • Le richieste di accredito (stampa, società e tesserati) pervenute si intendono confermate per la nuova data – viene evidenziato sul sito web. Pertanto, non sarà necessario inviare alcuna nuova richiesta per la gara di recupero – recita il testo pubblicato online. Sarà inoltre possibile l’acquisto di nuovi biglietti per la gara di recupero, nelle seguenti modalità: • Settore Ospiti: online o nei punti vendita autorizzati “Vivaticket” fino alle ore 19.00 di martedì 22 aprile • Settori Locali: online o nei punti vendita autorizzati “Vivaticket” fino a martedì 22 aprile (ore 19.00); presso il nostro “Legnago Shop” allo stadio “Mario Sandrini” martedì 22 aprile dalle 16.00 alle 18.30 e mercoledì 23 aprile(giorno gara) in biglietteria lato tribuna coperta dalle 16.00 alle 18.00. Per coloro che fossero impossibilitati ad assistere alla partita nella nuova data, le modalità per la richiesta di rimborso verranno comunicate successivamente al 23 aprile, sulla base delle indicazioni fornite da “Vivaticket”.

