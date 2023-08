Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI OSPITI COPPA ITALIA REGGIANA – PESCARA

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:

In riferimento alla gara turno preliminare Coppa Italia Reggiana – Pescara, in programma Domenica 06 Agosto 2023 alle ore 18:00 presso lo Stadio Pavesi di Fiorenzuola; l’Associazione Calcio Reggiana comunica l’apertura vendita per i biglietti riservati ai sostenitori del Pescara Calcio su tutti i circuiti VIVATICKET. Prevendita attiva fino a Sabato 5 Agosto 2023, ore 19:00 Costo Tribuna Nord euro 16,00 più diritti di prevendita Gratuito fino a 6 anni non compiuti – Percorso consigliato per i sostenitori BiancAzzurri: AUTOBUS: DA USCITA CASELLO AUTOSTRADALE IN LOCALITA’ BARABASCA A SP462R, QUINDI VARIANTE S.S. O CON USCITA LOCALITA’ SAN BERNARDINO, STRADA PER CHIARAVALLE, STRADA COMUNALE DEL BAGNOLO, STRADA DI BATTIBUE E ARRIVO NEL PARCHEGGIO DEDICATO IN VIA SANTA MARIA. AUTOVETTURE: DA USCITA CASELLO AUTOSTRADALE IN LOCALITA’ BARABASCA A SP462R, VIA EUROPA, VIA ROMA, VIALE CORRIDONI E ARRIVO NEL PARCHEGGIO RISERVATO IN VIA SANTA MARIA. TRENO: USCITA STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZALE MARCONI A SOTTOPASSO, QUINDI VIALE DEI TIGLI, VIA SANTA MARIA LATO NORD FINO AD ACCESSO IN GRADINATA OSPITI.

