Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI OSPITI MILAN FUTURO – PESCARA

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:Info biglietti per il settore ospiti della partita di Campionato Lega C NOW Milan Futuro – Pescara Calcio in programma domenica 23 febbraio ore 12:30, Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno (Va). La vendita è aperta dalle 17:00 di martedì 18 febbraio tramite due ricevitorie fisiche e una pagina dedicata online: Una prima ricevitoria fisica Bar Profeta via Tiburtina Valeria, 318 Pescara (PE) tel: +39 085 52241. Una seconda ricevitoria fisica La Voce dei Pescaresi via Alessandro Valignani, 9/11 Pescara (PE) tel: +39 085 4510609 La pagina online per la vendita è visualizzabile solo ed esclusivamente tramite la condivisione del seguente LINK à https://www.vivaticket.com/it/ticket/serie-c-now-2024-2025-milan-futuro-pescara-calcio-settore-ospiti/261287 Ricordiamo che la vendita chiuderà alle ore 19:00 del MD-1 non sarà quindi disponibile alcun biglietto presso i botteghini il giorno partita; la capienza totale del settore ospiti è di 752 posti.

