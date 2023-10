Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI OSPITI PINETO – PESCARA

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Sono in vendita i biglietti per la partita PINETO – PESCARA valida per il recupero della quinta giornata del campionato Serie C Now, in programma mercoledì 11 ottobre 2023 alle 20:45 allo Stadio Adriatico “G. Cornacchia” di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Circuito di vendita postoriservato – riporta testualmente l’articolo online. it BOTTEGHINO dello STADIO ADRIATICO: Lunedì 9 ottobre dalle 15 alle 18, Martedì 10 ottobre dalle 15 alle 18, mercoledì 11 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino a inizio gara – COPY BET SERVICE – Largo Madonna dei Sette Dolori, 66/67, 65125 Pescara PE +39 085 415 9140 (Zona Colli) LA VOCE DEI PESCARESI – Via Valignani – Pescara (zona Stadio) online su www.postoriservato – aggiunge testualmente l’articolo online. it e in tutte le rivendite Posto Riservato d’Italia https://www.postoriservato – aggiunge testualmente l’articolo online. it/punti-vendita MB SI RICORDA DI STAMPARE IL BIGLIETTO TRIBUNA MAIELLA CENTRALE Intero 25,00 € + prev Ridotto Donna – Over65 – 15-18 anni 20,00 € + prev Ridotto Under14 3,00 € + prev TRIBUNA MAIELLA LATERALE Intero 20,00 € + prev Ridotto Donna – Over65 – 15-18 anni 15,00 € + prev Ridotto Under14 3,00 € + prev TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE Intero 17,50 € + prev Ridotto Donna – Over65 – 15-18 anni 14,00 € + prev Ridotto Under14 3,00 € + prev TRIBUNA ADRIATICA LATERALE Intero 13,50 € + prev Ridotto Donna – Over65 – 15-18 anni 9,50 € + prev Ridotto Under14 3,00 € + prev CURVA NORD Intero 10,00 € + prev Ridotto Donna – Over65 – 15-18 anni 7,00 € + prev Ridotto Under14 3,00 € + prev

