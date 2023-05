Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI OSPITI VIRTUS ENTELLA – PESCARA

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

I biglietti del settore ospiti per la partita gara di ritorno Virtus Entella – Pescara sono in vendita sul circuito Etes e sul sito www.etes.it fino alle ore 19:00 di martedì 30 maggio – recita il testo pubblicato online. Costo biglietto euro 11 per l’intero e euro 8 per i ridotti ( over 65 – donne – ragazzi/e dai 7 ai 17 anni – invalidi da 50% al 99%). Per i bambini sino a 6 anni è possibile richiedere il biglietto omaggio alla società ligure inviando una mail all’indirizzo accrediti@entella – it Non ci sono al momento restrizioni, pertanto i tifosi del Pescara potranno acquistare anche i biglietti di altri settori ( non quello ospiti) al botteghino dello stadio il giorno della gara – si apprende dal portale web ufficiale. per ulteriori informazioni biglietteria@entella – viene evidenziato sul sito web. it

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com