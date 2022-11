Calcio, Pescara. Info biglietti ospiti Virtus Francavilla – Pescara

- Advertisement -

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Info biglietti per il settore ospiti, partita di lega pro Virtus Francavilla – Pescara, in programma al Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana il 30 novembre 2022 con calcio d’inizio fissato per le ore 21:00. Settore Ospiti : Biglietto unico 10,00 euro + 1,50 diritto di prevendita Tagliandi acquistabili presso tutti i punti Vivaticket e on-line vivaticket.com fino alle ore 19:00 di martedì 29 novembre 2022. INFO ACCESSO STADIO: Si raccomanda a tutti i tifosi ospiti di non recarsi a Francavilla Fontana senza aver acquistato il tagliando d’ingresso – INDICAZIONI: Da Taranto: SS7 a Taranto da SS172 – Uscita SS7 Uscita Villa Castelli – Francavilla Ovest

