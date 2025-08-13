Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI PARMA – PESCARA COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:COPPA ITALIA FRECCIAROSSA: AL VIA LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER PARMA–PESCARA Il Delfino Pescara 1936 comunica che è attiva la vendita dei tagliandi per Parma–Pescara, gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma domenica 17 agosto alle ore 18:30 allo stadio Ennio Tardini di Parma – I biglietti del Settore Ospiti sono disponibili al prezzo di € 5,00 (oltre eventuali commissioni di servizio) sul circuito Vivaticket, sia presso i punti vendita autorizzati che online – Per l’acquisto online, è disponibile la pagina dedicata esclusivamente ai tagliandi del Settore Ospiti al seguente link: Acquista qui il biglietto Settore Ospiti

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com