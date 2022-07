Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI: Pescara – Adana Demirspor

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:

Dopo una prima settimana di lavoro, nel ritiro estivo di #Palena2022, i ragazzi di mister Colombo si preparano per la prima amichevole di stagione contro la società turca ADANA DEMIRSPOR (Campionato Süper Lig) guidata dal tecnico Vincenzo Montella

Biglietti in vendita il giorno della partita presso il botteghino dello Stadio Angeli di Palena al costi di 5 euro

Ingresso gratuito per gli under 7 fino ad esaurimento posti.

Biglietti disponibili 299

Calcio d’inizio Domenica 24 luglio ore 17:30

Organizzazione: Polisportiva Palena



Accrediti stampa – ufficio stampa@pescaracalcio.com







