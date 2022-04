Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI PESCARA – IMOLESE

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

La Delfino Pescara 1936 comunica che da Martedì 19 Aprile sono attivi i canali di vendita per la prossima partita di Campionato LegaPro Pescara – Imolese in programma Sabato 23 Aprile allo Stadio Adriatico di Pescara con inizio ore 17:30.

I Biglietti sono in vendita presso i circuiti VIVATICKET .

Il punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Il punto vendita Botteghino sarà aperto solo nel giorno della gara a partire dalle ore 10 fino al termine del primo tempo di gioco –

COSTO BIGLIETTO

CURVA NORD: Tariffa unica 7,00 euro + 1,00 euro di prevendita – si legge sul sito web ufficiale.

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero 19,00 euro – Ridotto 13,00 euro + 1,00 euro di prevendita – si legge sul sito web ufficiale.

TRIBUNA ADRIATICA NORD: Intero 15,00 euro – Ridotto 10,50 euro + 1,00 euro di prevendita –

TRIBUNA ADRIATICA SUD: Intero 15,00 euro – Ridotto 10,50 euro + 1,00 euro di prevendita – si apprende dal portale web ufficiale.

TRIBUNA ADRIATICA GRADINATA INFERIORE: Tariffa unica 9,00 euro + 1,00 euro di prevendita – si apprende dal portale web ufficiale.

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE: Intero 35,00 euro – Ridotto 25,00 euro + 1,00 euro di prevendita

TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE: Intero 25,00 euro – Ridotto 18,00 euro + 1,00 euro di prevendita – si apprende dal portale web ufficiale.

TRIBUNA MAJELLA INFERIORE: intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro + 1,00 euro di prevendita –

TRIBUNA MAJELLA SETTORE VIP: Intero 60,00 euro – Ridotto 42,00 euro + 1,00 euro di prevendita –

POLTRONISSIMA: Intero 60,00 euro – Ridotto 42,00 euro + 1,00 euro di prevendita –

( Ridotti: Donna, Over 60, Under 18, Div. Ab.)



CURVA SUD SETTORE OSPITI: Tariffa unica 12,00 euro + 1,00 euro di prevendita con chiusura vendite fissata per Venerdì 22 Aprile, ore 19.

Clicca QUI per Info Introduzione Striscioni

La Delfino Pescara 1936 invita tutti a recarsi allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” con largo anticipo al fine di evitare assembramenti e facilitare le procedure di verifica della documentazione necessaria per l’accesso all’impianto sportivo nel rispetto delle Normative Sanitarie Ministeriali vigenti e dei protocolli F.I.G.C.

Si ricorda inoltre di occupare il posto assegnato indicato sul biglietto e di indossare la mascherina ffp2 per tutta la durata dell’evento sportivo –



RICHIESTE DI ACCREDITO

STAMPA – Indirizzo e-mail: ufficio – stampa@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com

FIGC/AIA/CONI – Indirizzo e-mail: biglietteria@pescaracalcio – riporta testualmente l’articolo online. com

DIVERSAMENTE ABILI – Indirizzo e-mail: accrediti@pescaracalcio – com

OSSERVATORI – Indirizzo e-mail: biglietteria@pescaracalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. com



- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com