Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI PESCARA – PINETO COPPA ITALIA

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

La Delfino Pescara 1936 comunica che da lunedì 6 novembre 2023, a partire dalle ore 16,00, saranno attivate le vendite per la partita PESCARA – PINETO valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia lega pro, in programma allo Stadio Adriatico di Pescara, in data giovedì 9 novembre 2023 con calcio d’inizio fissato alle ore 18,30. Punto vendita The Official Store Pescara Calcio situato in via Carducci 69, aperto dal martedì al sabato e dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di mattino e dalle ore 16,30 alle ore 20,00 nel pomeriggio – Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 16:00. COSTO BIGLIETTO CURVA NORD: Intero 5,00 euro – ridotto abbonato 1,00 euro TRIBUNA ADRIATICA: Intero 8,00 euro – ridotto abbonato 1,00 euro TRIBUNA MAJELLA LATERALE: Intero 15,00 euro – ridotto abbonato 1,00 euro TRIBUNA MAJELLA CENTRALE: Intero 20,00 euro – ridotto abbonato 1,00 euro TRIBUNA MAJELLA VIP: Intero 30,00 euro – ridotto abbonato 1,00 euro TRIBUNA MAJELLA POLTRONISSIMA: Intero 30,00 euro – ridotto abbonato 1,00 euro CURVA SUD SETTORE OSPITI: Tariffa unica 5,00 euro con chiusura delle vendite fissata alle ore 19,00 di mercoledì 8 novembre 2023. NB (ai prezzi sopra indicati occorre aggiungere le spese di commissioni ) Clicca QUI per Info INTRODUZIONE STRISCIONI Clicca qui per la RICHIESTE DI ACCREDITO da far pervenire presso ufficio di competenza entro e non oltre le ore 12 di martedì 7 novembre – recita la nota online sul portale web ufficiale.

