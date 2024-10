Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI PESCARA – PONTEDERA

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 comunica che dalle ore 18 di sabato 26 ottobre 2024, saranno attivate le vendite per i biglietti validi per la partita di Campionato Lega Serie C Non PESCARA – PONTEDERA, in programma mercoledì 30 ottobre, ore 20:45, allo Stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ di Pescara – Circuito di vendita Ciaotickets Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69, aperto dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 16. Cambio nominativo disponibile ON LINE sulla pagina www.ciaotickets.it COSTO BIGLIETTO RIDOTTO SCUOLA CALCIO riservato esclusivamente a genitori e nonni degli iscritti Scuola Calcio Pescara in Tribuna Adriatica laterale nord e Sud al costo di 7,50 euro e in Tribuna Majella laterale nord e sud al costo di 12,50 euro – Tale riduzione è fruibile esclusivamente allo store in tutta la settimana di vendite e al botteghino dello stadio limitatamente al giorno gara – si apprende dal portale web ufficiale. CURVA NORD: Intero 10,00 euro – Ridotto donna 7,00 euro – Ridotto over 60 7,00 euro – Ridotto under 18 7,00 euro – Ridotto invalidi appartenenti alle categorie ANMIC ANMIL UNMS ANMIG ENS 7,00 euro – TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero 19,00 euro – Ridotto donna 14,00 euro – ridotto over 60 14,00 euro – Ridotto under 18 14,00 euro – Ridotto invalidi appartenenti alle categorie ANMIC ANMIL UNMS ANMIG ENS 14,00 euro – recita il testo pubblicato online. TRIBUNA ADRIATICA NORD: Intero 15,00 euro – Ridotto donna 11,00 euro – Ridotto over 60 11,00 euro – Ridotto under 18 11,00 euro – Ridotto invalidi appartenenti alle categorie ANMIC ANMIL UNMS ANMIG ENS 11,00 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. TRIBUNA ADRIATICA SUD: Intero 15,00 euro – Ridotto donna 11,00 euro – Ridotto over 60 11,00 euro – Ridotto under 18 11,00 euro – Ridotto invalidi appartenenti alle categorie ANMIC ANMIL UNMS ANMIG ENS 11,00 euro – recita il testo pubblicato online. TRIBUNA MAJELLA INFERIORE: Intero 25,00 euro – Ridotto donna 18,00 euro – Ridotto over 60 18,00 euro – Ridotto under 18 18,00 euro – Ridotto invalidi appartenenti alle categorie ANMIC ANMIL UNMS ANMIG ENS 18,00 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE: Intero 25,00 euro – Ridotto donna 18,00 euro – Ridotto over 60 18,00 euro – Ridotto under 18 18,00 euro – Ridotto invalidi appartenenti alle categorie ANMIC ANMIL UNMS ANMIG ENS 18,00 euro – riporta testualmente l’articolo online. TRIBUNA MAJELLA CENTRALE: Intero 35,00 euro – Ridotto donna 25,00 euro – Ridotto over 60 25,00 euro – Ridotto under 18 25,00 euro – Ridotto invalidi appartenenti alle categorie ANMIC ANMIL UNMS ANMIG ENS 25,00 euro – recita il testo pubblicato online. TRIBUNA MAJELLA VIP: Intero 60,00 euro – Ridotto donna 42,00 euro – Ridotto over 60 42,00 euro – Ridotto under 18 42,00 euro – Ridotto invalidi appartenenti alle categorie ANMIC ANMIL UNMS ANMIG ENS 42,00 euro – recita il testo pubblicato online. TRIBUNA MAJELLA POLTRONISSIMA: Intero 60,00 euro – Ridotto donna 42,00 euro – Ridotto over 60 42,00 euro – Ridotto under 18 42,00 euro – Ridotto invalidi appartenenti alle categorie ANMIC ANMIL UNMS ANMIG ENS 42,00 euro – riporta testualmente l’articolo online. CURVA SUD SETTORE OSPITI: Settore ospiti tariffa unica 10,00 euro Chiusura delle venite settore ospiti fissata per le ore 19 di martedì 29 ottobre 2024 NB (ai prezzi sopra indicati occorre aggiungere le spese di commissioni ) Clicca QUI per Info INTRODUZIONE STRISCIONI RICHIESTE DI ACCREDITO STAMPA da inoltre a: ufficio – aggiunge testualmente l’articolo online. stampa@pescaracalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. com entro e oltre le ore 12 di lunedì 28 ottobre 2024. RICHIESTE DI ACCREDITO DIVERSAMENTE ABILI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com entro e non oltre le ore 12 di lunedì 28 ottobre 2024. RICHIESTE DI ACCREDITO FIGC-AIA-CONI da inoltrare a: accrediti@pescaracalciocom entro e non oltre le ore 12 di lunedì 28 ottobre 2024. RICHIESTE DI ACCREDITO OSSERVATORI da inoltrare a: accrediti@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com entro e non oltre le ore 12 di lunedì 28 ottobre 2024.

