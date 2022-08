Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI Pescara – Rimini e Pescara – Vis Pesaro

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

La Delfino Pescara 1936 comunica che dalle ore 17, di Mercoledi’ 17 Agosto, presso il The Official Store della Pescara Calcio di via Carducci 69, saranno disponibili i biglietti per le prossime due amichevoli della Pescara Calcio – recita il testo pubblicato online.

Pescara – Rimini in programma il 21 Agosto, alle ore 17, presso lo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – viene evidenziato sul sito web.

Pescara – Vis Pesaro in programma il 28 Agosto, alle ore 18, presso lo Stadio Adriatico di Pescara –



Ingresso gratuito per gli abbonati stagione sportiva 2022/2023 della Pescara Calcio (entrambe le partite)

Biglietto Unico al costo di 5 euro (ingresso gratuito per gli under 7) per lo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina, con apertura dei settori Tribuna Est e Tribuna Ovest.

Biglietto Unico al costo di 5 euro (ingresso gratuito Under 7) per lo Stadio Adriatico di Pescara con apertura dei settori: Curva Nord, Tribuna Adriatica e Tribuna Majella – si legge sul sito web ufficiale.



RICHIESTE DI ACCREDITO

STAMPA – Indirizzo e-mail: ufficio – riporta testualmente l’articolo online. stampa@pescaracalcio – com

ACCREDITI – Indirizzo e-mail: accrediti@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com



