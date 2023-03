Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI PESCARA – TURRIS

- Advertisement -

La Delfino Pescara 1936 comunica che sono in vendita i biglietti per la partita di campionato di lega pro PESCARA – TURRIS, in programma Domenica 19 Marzo 2023, allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia di Pescara, con calcio d’inizio fissato per le ore 14,30. Biglietti in vendita su tutti i circuiti VIVATICKET Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 aperto dal martedì al sabato, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Punto vendita Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 10,00 COSTO BIGLIETTO CURVA NORD: Intero 10,00 euro – ridotto donna 7,00 euro – ridotto over 60 7,00 euro – ridotto under 18 7,00 euro, ridotto diversamente abili 7,00 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero 19,00 euro – ridotto donna 14,00 euro – ridotto over 60 14,00 euro – ridotto under 18 14,00 euro – ridotto diversamente abili 14,00 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. TRIBUNA ADRIATICA NORD: Intero 15,00 euro – ridotto donna 11,00 euro – ridotto over 60 11,00 euro – ridotto under 18 11,00 euro – ridotto diversamente abili 11,00 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. TRIBUNA ADRIATICA SUD: Intero 15,00 euro – ridotto donna 11,00 euro – ridotto over 60 11,00 euro – ridotto under 18 11,00 euro – ridotto diversamente abili 11,00 euro – recita il testo pubblicato online. TRIBUNA MAJELLA INFERIORE: Intero 25,00 euro – ridotto donna 18,00 euro – ridotto over 60 18,00 euro – ridotto under 18 18,00 euro – ridotto diversamente abili 18,00 euro – TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE: Intero 25,00 euro – ridotto donna 18,00 euro – ridotto over 60 18,00 euro – ridotto under 18 18,00 euro – ridotto diversamente abili 18,00 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. TRIBUNA MAJELLA CENTRALE: Intero 35,00 euro – ridotto donna 25,00 euro – ridotto over 60 25,00 euro – ridotto under 18 25,00 euro – ridotto diversamente abili 25,00 euro – TRIBUNA MAJELLA VIP: Intero 60,00 euro – ridotto donna 42,00 euro – ridotto over 60 42,00 euro – ridotto under 18 42,00 euro – ridotto diversamente abili 42,00 euro – riporta testualmente l’articolo online. TRIBUNA MAJELLA POLTRONISSIMA: Intero 60,00 euro – ridotto donna 42,00 euro – ridotto over 60 42,00 euro – ridotto under 18 42,00 euro – ridotto diversamente abili 42,00 euro – riporta testualmente l’articolo online. CURVA SUD SETTORE OSPITI: Tariffa unica 10,00 euro con chiusura delle vendite fissata al 18 Marzo 2023, ore 19,00. NB (ai prezzi sopra indicati occorre aggiungere le spese di commissioni ) Clicca QUI per Info Introduzione Striscioni RICHIESTE DI ACCREDITO STAMPA – Indirizzo e-mail ufficio – stampa@pescaracalcio – recita il testo pubblicato online. com entro e non oltre le ore 12,00 di Giovedì 16 Marzo – riporta testualmente l’articolo online. Richiesta da presentare a mezzo mail su carta intestata della testata giornalistica richiedente, firmata del direttore responsabile di testata, e in allegato il tesserino ODG del giornalista da accreditare – ACCREDITI Tessere aia FIGC / coni / div abili / osservatori – Indirizzo e-mail: accrediti@pescaracalcio – aggiunge testualmente l’articolo online. com entro e non oltre le ore 12,00 di Giovedì 16 Marzo – N.B Le domande evase positivamente saranno comunicate a mezzo mail all’indirizzo del richiedente – si apprende dalla nota stampa.

