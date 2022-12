Calcio, Pescara. Info biglietti settore ospiti Avellino – Pescara

- Advertisement -

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

I tagliandi di accesso del settore ospiti dello Stadio “Partenio-A.Lombardi” per la gara Avellino-Pescara, in programma alle ore 17:30 di venerdì 23 dicembre 2022, sono disponibili, al prezzo di euro 10.00 + diritto di prevendita, online e presso i punti vendita del circuito TicketOne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le vendite saranno attive fino alle ore 19 di giovedì 22 dicembre La capienza del settore ospiti è di 500 posti – precisa il comunicato. Come previsto dal protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno, Federazioni e Leghe, sulla base della Determina n.29 del 23 agosto 2017 e della Circolare n.555/ONMS del 4 agosto 2017, i tifosi ospiti non necessiteranno di carte di fidelizzazione per l’accesso allo stadio – riporta testualmente l’articolo online. Si ricorda inoltre che è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali senza preventiva autorizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si invitano tutti i tifosi, nel rispetto delle normative vigenti, a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo – recita il testo pubblicato online.

