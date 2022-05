Calcio, Pescara. Info biglietti settore ospiti FeralpiSalò – Pescara

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Info biglietti per il settore ospiti per la gara di ritorno del primo turno nazionale playoff contro il FeralpiSalò, i programma il 12 maggio co calcio di inizio fissato alle ore 20:30 allo stadio Lino Turina di Salò.

I PREZZI SETTORE OSPITI

€10,00 ridotto: €7,00

RIDUZIONI

Donne

Over 65 (compiuti)

Ragazzi e ragazze dai 14 anni (compiuti) ai 18 anni (non compiuti)

* Tutti i prezzi si intendono esclusi di prevendita e commissioni.

PER ACQUISTARLI

https://www.diyticket.it/events/Sport/7804/feralpisalo-vs-pescara-playoff-serie-c



ACCREDITI STAMPA (entro martedì 10 alle ore 12)

Inviare a: comunicazione@feralpisalo – recita il testo pubblicato online. it

L’Ufficio stampa di Feralpisalò comunicherà il buon esito della richiesta o, in base agli spazi dell’impianto, il rigetto della stessa – si apprende dal portale web ufficiale.





