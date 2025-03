Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI SETTORE OSPITI PONTEDERA – PESCARA

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Riceviamo e pubblichiamo l’apertura delle vendite per i biglietti della partita di campionato Lega C Now Pontedera – Pescara in programma martedì 11 marzo, allo stadio comunale “Ettore Mannucci” di Pontedera con calcio d’inizio fissato alle ore 18:30. punti vendita ETES ed online sul sito www.etes.it. Costo del biglietto settore ospiti € 12,00 oltre il diritto di prevendita, ridotto € 10,00 (riduzione prevista per donne, over 65 e giovani dai 15 ai 17 anni). A seguito del protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalle altre parti interessate, dal Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e dall’ Ord. Min. Salute 28 aprile 2022 si comunica che il Settore ospiti (Tribunette A, B e C, per una capienza del 100% del totale come previsto dal Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24, corrispondente ad un numero massimo di 500 posti) sarà vendibile, previa esibizione del documento di identità, fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara – viene evidenziato sul sito web.

