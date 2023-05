Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI SETTORE OSPITI VIRTUS VERONA – PESCARA

- Advertisement -

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Giovedì 18 Maggio 2023 alle ore 20.30 presso il Campo Sportivo Gavagnin Nocini di Verona il Virtus Verona affronterà il Delfino Pescara 1936 per il 1° Turno dei Play-Off – Fase Nazionale Campionato di Serie C 2022-23. L’acquisto dei biglietti per i residenti nella Regione Abruzzo è limitato al solo settore OSPITI (verbale GOS del 16/05/23) PREVENDITA ONLINE DISPONIBILE SOLO SETTORE OSPITI Fine prevendita settore Ospiti h19:00 del giorno precedente la gara – Per l’acquisto dei settori Tribuna Locali A e B è necessario rivolgersi alla biglietteria della Società Sportiva Virtus Verona (orari: martedì 16/05 ore 16-19, mercoledì 17/05 ore 9.30-18), oppure contattare il numero 060406 negli stessi orari, disponibile anche su Whatsapp messaggi – precisa il comunicato. In fase di prenotazione verrà verificata la residenza – viene evidenziato sul sito web. Prezzo Unico € 15.00 inclusi diritti di prevendita pari a € 1.50. Escluse commissioni di servizio pari a € 1.10 Acquista online con carta di credito e prepagata e ricevi il biglietto via mail. CLICCA QUI PER IL TUO BIGLIETTO

