Calcio, Pescara. INFO BIGLIETTI VIS PESARO – PESCARA

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri: La Vis Pesaro 1898 comunica tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti di VIS PESARO – PESCARA, match di andata del secondo turno della fase Playoff Nazionale in programma domenica 18 maggio alle ore 18:15 allo stadio Tonino Benelli di Pesaro – aggiunge testualmente l’articolo online. I biglietti saranno acquistabili presso i punti vendita www.vivaticket.it abilitati di tutto il territorio nazionale da venerdì 16 maggio alle ore 16:00 fino a domenica 18 maggio alle ore 19:00. Non sarà attiva la vendita online – si apprende dalla nota stampa. Per i tifosi ospiti in vendita on line non sarà possibile acquistare il tagliando il giorno della gara, pertanto la loro prevendita chiuderà alle 19:00 di sabato 17 maggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Si specifica, inoltre, che per l’incontro in oggetto i residenti della regione Abruzzo potranno accedere solo al settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società. PREZZI Di seguito, i prezzi (compreso il diritto di prevendita): TRIBUNA COPERTA: 25 euro INTERO – 22 euro RIDOTTO TRIBUNA PRATO/LATERALE/OSPITI: 12 euro INTERO – 10 euro RIDOTTO – 5 euro RIDOTTISSIMO I prezzi ridotti sono destinati a: ︎ Donne ︎ Under 14 ︎ OVER 65

