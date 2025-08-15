- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Agosto 15, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. INFO CHIUSURA CAMPAGNA ABBONAMENTI
Sport

Calcio, Pescara. INFO CHIUSURA CAMPAGNA ABBONAMENTI

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 informa i propri tifosi che è possibile sottoscrivere l’abbonamento “Più forti, più uniti, più Pescara”, valido per tutte le gare casalinghe della regular season, fino a venerdì 5 settembre 2025 alle ore 20:00. Chi invece non intende abbonarsi potrà acquistare il biglietto per l’Opening Day della 1ª giornata del Campionato Serie BKT, Pescara – Cesena, in programma venerdì 22 agosto alle ore 20:30 presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”. I tagliandi saranno disponibili attraverso i canali ufficiali: online sul circuito Ciaotickets nelle rivendite autorizzate I prezzi saranno quelli già comunicati nella campagna abbonamenti, con la consueta maggiorazione di 2 € se l’acquisto verrà effettuato il giorno della partita – si legge sul sito web ufficiale. La data di apertura delle vendite sarà resa nota dopo le decisioni del G.O.S.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it