Calcio, Pescara. INFO CHIUSURA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:La Delfino Pescara 1936 informa i propri tifosi che è possibile sottoscrivere l’abbonamento “Più forti, più uniti, più Pescara”, valido per tutte le gare casalinghe della regular season, fino a venerdì 5 settembre 2025 alle ore 20:00. Chi invece non intende abbonarsi potrà acquistare il biglietto per l’Opening Day della 1ª giornata del Campionato Serie BKT, Pescara – Cesena, in programma venerdì 22 agosto alle ore 20:30 presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”. I tagliandi saranno disponibili attraverso i canali ufficiali: online sul circuito Ciaotickets nelle rivendite autorizzate I prezzi saranno quelli già comunicati nella campagna abbonamenti, con la consueta maggiorazione di 2 € se l’acquisto verrà effettuato il giorno della partita – si legge sul sito web ufficiale. La data di apertura delle vendite sarà resa nota dopo le decisioni del G.O.S.

