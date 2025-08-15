Calcio, Pescara. INFO LOGISTICHE PARTITA COPPA ITALIA PARMA – PESCARA

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:PARCHEGGIO OSPITI Lo stadio Tardini, inserito nel contesto urbano del centro storico di Parma, non è dotato di parcheggi dedicati alle autovetture private – si apprende dalla nota stampa. Al fine di garantire la massima fruibilità dell’impianto alla tifoseria ospite è predisposto il servizio ‘bus navetta’ gratuito con scorta delle forze dell’ordine e viaggi di andata e ritorno (fine partita) che permetteranno ai sostenitori del Pescara di giungere direttamente all’ingresso del Settore Ospiti in comodità e in sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. E’ necessario arrivare a Parma dall’Autostrada A1 e uscire al casello di ‘Parma’. Qui vicino sarà a disposizione l’ampio parcheggio denominato Scambiatore Nord, che si trova immediatamente sulla destra in Viale delle Esposizioni (alle spalle del ristorante – ‘Roadhouse’), base di partenza e arrivo del servizio ‘bus navetta’. COORDINATE GPS PARCHEGGIO SCAMBIATORE NORD: 44°50’13.0″N 10°20’16.3″E Chi arriva i pullman verrà condotto direttamente sul Settore Ospiti.

