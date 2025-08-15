- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Agosto 15, 2025
Calcio, Pescara. INFO LOGISTICHE PARTITA COPPA ITALIA PARMA – PESCARA

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:PARCHEGGIO OSPITI Lo stadio Tardini, inserito nel contesto urbano del centro storico di Parma, non è dotato di parcheggi dedicati alle autovetture private – si apprende dalla nota stampa. Al fine di garantire la massima fruibilità dell’impianto alla tifoseria ospite è predisposto il servizio ‘bus navetta’ gratuito con scorta delle forze dell’ordine e viaggi di andata e ritorno (fine partita) che permetteranno ai sostenitori del Pescara di giungere direttamente all’ingresso del Settore Ospiti in comodità e in sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. E’ necessario arrivare a Parma dall’Autostrada A1 e uscire al casello di ‘Parma’.  Qui vicino sarà a disposizione l’ampio parcheggio denominato Scambiatore Nord, che si trova immediatamente sulla destra in Viale delle Esposizioni (alle spalle del ristorante – ‘Roadhouse’), base di partenza e arrivo del servizio ‘bus navetta’. COORDINATE GPS PARCHEGGIO SCAMBIATORE NORD: 44°50’13.0″N 10°20’16.3″E Chi arriva i  pullman verrà condotto direttamente sul Settore Ospiti.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

