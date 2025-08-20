Calcio, Pescara. INFO RITIRO TESSERE ABBONAMENTO

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:I tifosi biancazzurri che hanno sottoscritto l’abbonamento “Più forti, più uniti, più Pescara” nel periodo 7 luglio/2 agosto, possono ritirare la tessera presso il Pescara Calcio Official Store dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Sarà necessario portare con sé il documento di riconoscimento dell’intestatario insieme al PDF provvisorio rilasciato dal sistema di biglietteria – Per coloro che hanno, invece, acquistato l’abbonamento dal 3 agosto fino al 17 agosto, potranno ritirarlo da domani, Giovedi 21 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. I tifosi che non riusciranno a ritirare l’abbonamento per tempo potranno comunque accedere allo stadio tramite l’abbonamento provvisorio stampato su foglio A4.

