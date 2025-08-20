- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Agosto 20, 2025
Calcio, Pescara. INFO RITIRO TESSERE ABBONAMENTO

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:I tifosi biancazzurri che hanno sottoscritto l’abbonamento “Più forti, più uniti, più Pescara” nel periodo 7 luglio/2 agosto, possono ritirare la tessera presso il Pescara Calcio Official Store dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Sarà necessario portare con sé il documento di riconoscimento dell’intestatario insieme al PDF provvisorio rilasciato dal sistema di biglietteria – Per coloro che hanno, invece, acquistato l’abbonamento dal 3 agosto fino al 17 agosto, potranno ritirarlo da domani, Giovedi 21 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. I tifosi che non riusciranno a ritirare l’abbonamento per tempo potranno comunque accedere allo stadio tramite l’abbonamento provvisorio stampato su foglio A4.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

