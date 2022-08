Calcio, Pescara. Inizio del campionato al 4 settembre

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:

Con una nota apparsa sul sito ufficiale di la lega Pro, il presidente Ghirelli ha fissato l’inizio del campionato al 4 settembre 2022.

La nota Lega Pro

“Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, ha fissato l’inizio del campionato 2022/23 a domenica 4 settembre con la prima giornata – si apprende dal portale web ufficiale.

Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è stato rinviato a data da destinarsi, successiva al via del campionato – recita il testo pubblicato online.

