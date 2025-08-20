Calcio, Pescara. Integra Finance sponsor silver pescara calcio

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:La Delfino Pescara 1936 è lieto di accogliere nella famiglia biancazzurra Integra Finance, primaria società di mediazione creditizia con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale grazie a oltre 150 agenti diretti – precisa il comunicato. Integra sarà Silver Partner per la stagione calcistica 2025/2026 e accompagnerà il Pescara nel campionato di Serie BKT. Questa collaborazione nasce da una condivisione profonda di valori comuni: spirito di squadra, determinazione, etica del lavoro e la costante ricerca dell’eccellenza, dentro e fuori dal campo – Pescara Calcio e Integra Finance credono che i grandi risultati siano frutto della fatica quotidiana, della passione e del rispetto per le regole – nello sport come nel mondo professionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Accogliamo Integra Finance nella famiglia biancazzurra con grande soddisfazione – ha commentato il presidente Daniele Sebastiani -. Collaborare con una realtà solida e dinamica come la loro è motivo di orgoglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Insieme, vogliamo costruire una stagione all’altezza delle aspettative, condividendo un percorso fatto di professionalità, etica e voglia di vincere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” “Siamo fieri di affiancare una squadra storica come la Pescara Calcio, che rappresenta passione, identità territoriale e voglia di crescere – si apprende dalla nota stampa. – Così Samuele Lupidii, Presidente di Integra Finance – Questa sponsorship non è solo un investimento in visibilità, ma un messaggio chiaro: crediamo nei valori dello sport come leva di ispirazione per il nostro lavoro quotidiano – recita il testo pubblicato online. Integra è una società forte che tiene conto dei valori e delle persone “integrando” competenze ed esperienze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Proprio come una squadra di calcio, anche Integra Finance vince grazie all’impegno dei singoli e alla forza del gruppo – “. La sponsorship vedrà il logo di Integra Finance presente all’interno dello stadio, nelle attività promozionali della squadra e in tutte le comunicazioni ufficiali del club, sottolineando un legame che guarda al futuro con ambizione e responsabilità.

