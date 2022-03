Calcio, Pescara. INTERVISTA CON FRANCO FERRARI

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Franco Ferrari, intervistato in occasione della presentazione Jeep Grand Cherokee presso la concessionaria Oriente, parla della prossima sfida contro la Lucchese – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“Spero di ritrovare presto la via del gol e aiutare il Pescara a vincere per mantenere viva la corsa al terzo posto – aggiunge testualmente l’articolo online. Mi sento bene e ho recuperato energie; quello stadio di porta bene e spero di riconfermare questo trend”.

