Calcio, Pescara. INTERVISTA CON IACOPO CERNIGOI

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Intervista con Iacopo Cernigoi in occasione della presentazione Nuova Jeep Grand Cherokee presso la concessionaria Oriente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Contro il Pontedera siamo stati un pò sfortunati in attacco, tante occasioni ma non abbiamo riportato a casa il tre punti; ora ci aspetta una partita molto difficile contro la Lucchese che non possiamo sbagliare se vogliamo mantenere acceso l’obiettivo terzo posto”.

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Pescar Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com