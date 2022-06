Calcio, Pescara. Intervista con il presidente Sebastiani

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Intervista con il presidente Daniele Sebastiani in occasione della presentazione dei nuovi accordi di collaborazione sportiva con le società abruzzesi Avezzano, Real Capistrello e Aielli.

“Siamo sempre stati attenti al settore giovanile cercando rapporti di collaborazione e amicizia con altre realtà sportive perchè crediamo sia questa l’unica strada per sostenere il calcio oggi – precisa il comunicato. Vantiamo al momento la gestione di diverse infrastrutture, dai 9 campi di allenamento all’hotel di proprietà, passando per il convitto per i ragazzi e un laboratorio medico con professionisti di livello sempre a disposizione dei nostri tesserati, non a caso siamo sempre opzionati per eventi importanti – aggiunge la nota pubblicata. Crediamo di aver iniziato un percorso importante per il futuro del club e ai nuovi proprietari lasciamo una discreta eredità. Se non arriverà nessuno entro la metà del mese, sono pronto a ripartire come fatto da 13 anni a questa parte”.

