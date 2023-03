Calcio, Pescara. INTERVISTA LUCA PALMIERO

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Si avvicina la prossima sfida di campionato Lega Pro PESCARA _ GELBISON Intervistato durante la serata sponsor VROOM, il centrocampista BiancAzzurro Luca Palmiero fa il punto in #CasaPescara “Dobbiamo provare a vincerle tutte se vogliamo lottare per un buon piazzamento nei Play Off. Peccato per domenica, abbiamo sprecato tante occasioni e avremmo meritavamo qualcosa in più”.

