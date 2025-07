Calcio, Pescara. La Delfino Pescara 1936 dà il benvenuto a Giacomo Olzer

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa della Pescara Calcio attraverso il proprio portale web:La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Olzer. Il centrocampista classe 2001 ha firmato un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2027. Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Milan, Olzer ha vestito la maglia del Brescia nelle ultime stagioni in Serie B, collezionando presenze e confermandosi come profilo di talento e prospettiva – si legge sul sito web ufficiale. A Giacomo il più caloroso benvenuto in biancazzurro e l’augurio di una nuova avventura ricca di soddisfazioni.

