Calcio, Pescara. La nuova divisa home 2025/26 di Joma per il Pescara Calcio

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Joma e il Pescara Calcio lanciano la nuova maglia home che il club indosserà nelle sfide casalinghe del campionato italiano di Serie B della stagione 2025/26. A poco più di un mese dalla finale play-off che ha consentito al Pescara Calcio di ritornare nella serie cadetta, Joma e il Pescara Calcio sono orgogliosi di presentare la nuova maglia HOME con la quale i biancoazzurri affronteranno la stagione sportiva 2025/26. La maglia che oggi viene presenta è il frutto del proficuo processo di collaborazione che da subito ha contraddistinto la partnership tra Joma e Pescara Calcio – riporta testualmente l’articolo online. Il risultato di questo stretto lavoro di collaborazione è uno stile elegante, abbinato ad una ricercatezza dei dettagli, per una maglia home che combina al tempo stesso innovazione, tradizione, performance e una visione green, determinata dall’utilizzo per la produzione di un tessuto 100% riciclato – riporta testualmente l’articolo online. Maglia home Pescara Calcio 25/2026 – caratteristiche tecniche Il Delfino continuerà a vestire i propri colori rappresentativi e distintivi ancora una volta nella prima divisa: nella maglia home spiccano l’azzurro e il bianco, i due colori del club, impressi sull’iconico design a righe verticali – precisa il comunicato. La maglia è stata realizzata in tessuto jacquard che, oltre a favorire la traspirabilità, disegna sottili dettagli che impreziosiscono il prodotto finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il colletto è a V e di colore azzurro, con dettagli blu scuro; nello stesso colore sono stati realizzati anche i rib delle maniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra i segni distintivi che contraddistinguono la maglia home troviamo il claim “Gente di Mare“, inserito in corsivo nella parte interna del colletto, a sottolineare il forte legame che c’è appunto tra i pescaresi e questo elemento naturale – si apprende dalla nota stampa. Sul retro del colletto, con un transfer ad alta densità di colore dark navy, è stato inserito il nome del club: PESCARA CALCIO. Lo scudetto del club, collocato come da tradizione sul petto, è stato rivisitato in una nuova versione in silicone tridimensionale, termo applicato per evitare possibili sfregamenti sulla pelle e migliorare ulteriormente il comfort degli atleti. La maglia, in vendita da oggi, è la stessa indossata dai giocatori durante i match ufficiali: identica per materiali, tecnologia e dettagli – La maglia Home del Pescara Calcio si distingue non solo per il design, ma soprattutto per l’elevata qualità del tessuto con cui è realizzata – È composta al 100% da materiale riciclato, ottenuto da bottiglie in PET, a conferma dell’impegno del club e di Joma verso la sostenibilità ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo processo consente di ridurre del 75% le emissioni di CO₂ e di evitare l’utilizzo di nuovi derivati dal petrolio – recita il testo pubblicato online. Una maglia ecologica per un pianeta sostenibile Per la nuova divisa che il Pescara Calcio utilizzerà nelle partite casalinghe, Joma intende ribadire il proprio impegno per la cura dell’ambiente, per questo motivo le maglie sono state realizzate in poliestere 100%riciclato – riporta testualmente l’articolo online. Lo jacquard con le quali sono state confezionate le nuove maglie home è infatti prodotto da fonti riciclate, nello specifico da bottiglie in PET, che vengono convertite in materia prima – si legge sul sito web ufficiale. In questo modo si riducono del 75% le emissioni di CO2 e si evita l’uso di derivati dal petrolio – Per quanto riguarda i benefici dell’esercizio fisico, il poliestere riciclato offre elasticità, resistenza e buona traspirabilità. Le migliori tecnologie sul mercato Joma, tra i brand sportivi di riferimento nel panorama globale, ha incorporato nella divisa home del Pescara Calcio le qualità tecnologiche più all’avanguardia – viene evidenziato sul sito web. Questo è il risultato di grandi investimenti in R&S&I effettuati negli ultimi anni – precisa la nota online. Anche i prodotti che saranno messi in vendita seguono questi standard di qualità. Nelle zone di massima sudorazione, dove il giocatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo, aumentando la sensazione di comfort. Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema FLATLOCK, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema JOMA SPORTECH, che prevede l’utilizzo di un materiale estremamente flessibile e resistente fissato al tessuto attraverso il calore, evitando così possibili sfregamenti, e migliorare il comfort dell’atleta durante la fase di gioco – La collezione 2025/2026 di Joma per il Pescara Calcio si completa con il resto dei prodotti da gioco, che saranno svelati nel corso delle prossime settimane, e con un’ampia linea di capi da allenamento e tempo libero – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com