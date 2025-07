Calcio, Pescara. Lavoro pomeridiano per i biancazzurri

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:Dopo la partita amichevole disputata ieri contro la compagine del R.U.T.B., i biancazzurri sono tornati al lavoro nel pomeriggio con una seduta dedicata principalmente agli aspetti tattici, svolta come di consueto allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale. La mattinata è stata lasciata libera per permettere al gruppo di recuperare energie in vista del prosieguo della preparazione – si apprende dalla nota stampa. Nel corso dell’allenamento pomeridiano, il gruppo ha lavorato su esercitazioni tattiche specifiche, con partitelle a tema a campo ridotto per affinare i meccanismi di gioco – recita il testo pubblicato online. Hanno svolto un lavoro differenziato Pellacani, Brosco, Staver, Berardi, Tunjov e Corbo, tutti gestiti in maniera precauzionale dallo staff medico e tecnico – Olzer è invece rimasto a riposo a causa di una frattura nasale riportata durante l’amichevole di ieri – precisa il comunicato. Il calciatore osserverà alcuni giorni di stop prima di riprendere la preparazione indossando una maschera protettiva – Per la giornata di domani è in programma una doppia seduta di allenamento, sempre presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 22, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com