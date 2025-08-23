- Spazio Pubblicitario 01 -
Calcio, Pescara. Le parole in sala stampa di PESCARA – CESENA CON GIACOMO OLZER

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:È sua la firma sul gol del momentaneo pareggio in una partita che lascia però rammarico per alcune ingenuità costate care – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La strada resta ancora lunga, con lo sguardo già rivolto alla sfida di Mantova – viene evidenziato sul sito web. È sua la firma sul gol del momentaneo pareggio in una partita che lascia però rammarico per alcune ingenuità costate care – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La strada resta ancora lunga, con lo sguardo già rivolto alla sfida di Mantova – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

