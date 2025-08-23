Calcio, Pescara. Le parole in sala stampa di PESCARA – CESENA CON MISTER VINCENZO VIVARINI

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Al termine della gara, mister Vincenzo Vivarini ha riconosciuto con grande onestà i meriti dei romagnoli: «Il Cesena è una squadra quadrata e in questo momento più avanti di noi – Abbiamo sofferto molto l’impatto fisico della partita – viene evidenziato sul sito web. Loro conoscono bene il campionato e hanno disputato una gara molto attenta». Un’analisi che fotografa le difficoltà dei biancazzurri, costretti a inseguire il ritmo degli uomini di Toscano – riporta testualmente l’articolo online. Per il Delfino resta la consapevolezza di dover crescere rapidamente, soprattutto sul piano dell’intensità, per reggere l’urto di un torneo che si preannuncia lungo e competitivo – recita il testo pubblicato online. Al termine della gara, mister Vincenzo Vivarini ha riconosciuto con grande onestà i meriti dei romagnoli: «Il Cesena è una squadra quadrata e in questo momento più avanti di noi – precisa la nota online. Abbiamo sofferto molto l’impatto fisico della partita – si apprende dal portale web ufficiale. Loro conoscono bene il campionato e hanno disputato una gara molto attenta». Un’analisi che fotografa le difficoltà dei biancazzurri, costretti a inseguire il ritmo degli uomini di Toscano – riporta testualmente l’articolo online. Per il Delfino resta la consapevolezza di dover crescere rapidamente, soprattutto sul piano dell’intensità, per reggere l’urto di un torneo che si preannuncia lungo e competitivo –

