sabato, Agosto 23, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Le parole in sala stampa di PESCARA – CESENA CON MISTER VINCENZO VIVARINI

Al termine della gara, mister Vincenzo Vivarini ha riconosciuto con grande onestà i meriti dei romagnoli: «Il Cesena è una squadra quadrata e in questo momento più avanti di noi. Abbiamo sofferto molto l'impatto fisico della partita. Loro conoscono bene il campionato e hanno disputato una gara molto attenta». Un'analisi che fotografa le difficoltà dei biancazzurri, costretti a inseguire il ritmo degli uomini di Toscano. Per il Delfino resta la consapevolezza di dover crescere rapidamente, soprattutto sul piano dell'intensità, per reggere l'urto di un torneo che si preannuncia lungo e competitivo.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

