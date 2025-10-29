Calcio, Pescara. LEONARDO GRAZIANI NEL POST PARTITA PESCARA – AVELLINO

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Termina 1-1 Pescara-Avellino in una sfida vivace, ma decisa nel primo tempo grazie alle reti di Capellini e Simic. Dopo il match, il calciatore biancazzurro Leonardo Graziani è intervenuto in sala stampa per commentare la prestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Abbiamo fatto un’ottima prestazione, meritavamo di più, l’atteggiamento è stato positivo, dobbiamo continuare così.Termina 1-1 Pescara-Avellino in una sfida vivace, ma decisa nel primo tempo grazie alle reti di Capellini e Simic. Dopo il match, il calciatore biancazzurro Leonardo Graziani è intervenuto in sala stampa per commentare la prestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Abbiamo fatto un’ottima prestazione, meritavamo di più, l’atteggiamento è stato positivo, dobbiamo continuare così.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com