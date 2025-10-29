- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 29, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. LEONARDO GRAZIANI NEL POST PARTITA PESCARA – AVELLINO
Sport

Calcio, Pescara. LEONARDO GRAZIANI NEL POST PARTITA PESCARA – AVELLINO

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Termina 1-1 Pescara-Avellino in una sfida vivace, ma decisa nel primo tempo grazie alle reti di Capellini e Simic. Dopo il match, il calciatore biancazzurro Leonardo Graziani è intervenuto in sala stampa per commentare la prestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Abbiamo fatto un’ottima prestazione, meritavamo di più, l’atteggiamento è stato positivo, dobbiamo continuare così.Termina 1-1 Pescara-Avellino in una sfida vivace, ma decisa nel primo tempo grazie alle reti di Capellini e Simic. Dopo il match, il calciatore biancazzurro Leonardo Graziani è intervenuto in sala stampa per commentare la prestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Abbiamo fatto un’ottima prestazione, meritavamo di più, l’atteggiamento è stato positivo, dobbiamo continuare così.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it