Calcio, Pescara. Luca Mora è BiancAzzurro

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca MORA

Dopo le visite mediche svolte regolarmente questa mattina presso il Medical Center di Pescara e la firma in sede Pescara calcio, il neo #BiancAzzurro si è messo subito in viaggio per raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di #Palena2022 per svolgere il primo allenamento previsto per oggi alle ore 17:30.

Benvenuto in #CasaPescara Luca

