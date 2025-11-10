- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 10, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. Luca Valzania nel post partita Pescara Monza
Sport

Calcio, Pescara. Luca Valzania nel post partita Pescara Monza

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Sconfitta per 2–0 per i #BiancAzzurri nella dodicesima giornata del campionato di Serie BKT, nella sfida contro la nuova capolista Monza – si legge sul sito web ufficiale. Nel post gara, in sala stampa, le parole del vice capitano Luca Valzania, che ha analizzato la prestazione dei biancazzurri e l’andamento della partita – si legge sul sito web ufficiale. Sconfitta per 2–0 per i #BiancAzzurri nella dodicesima giornata del campionato di Serie BKT, nella sfida contro la nuova capolista Monza – si legge sul sito web ufficiale. Nel post gara, in sala stampa, le parole del vice capitano Luca Valzania, che ha analizzato la prestazione dei biancazzurri e l’andamento della partita –

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, poco fa, dal servizio informativo della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it