Calcio, Pescara. Lungo periodo di recupero per Filippo Pellacani

- Advertisement -

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Non arrivano buone notizie in Casa Pescara, dopo la visita del dottor Gabriele Tavolieri su Filippo Pellacani, a seguito dell’infortunio avvenuto ieri sera, in fase di riscaldamento, prima della partita contro il Crotone allo Stadio Adriatico di Pescara, con la conferma della criticità del crociato anteriore destro e la valutazione di un intervento chirurgico con i conseguenti tempi di recupero – aggiunge testualmente l’articolo online. La Delfino Pescara 1936 è vicina al proprio calciatore e augura un pronto e totale recupero –

Lo riporta un articolo pubblicato, nelle ultime ore, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com