Calcio, Pescara. Marco Verratti incontra i soci della Pescara Calcio

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Marco Verratti incontra i soci della Pescara Calcio: una serata di emozioni e sostegno al progetto biancazzurro Una serata speciale, all’insegna dell’amicizia e della passione biancazzurra – si legge sul sito web ufficiale. Presso lo stabilimento Belvedere di Pescara, Marco Verratti ha incontrato i soci della Pescara Calcio in un momento conviviale che ha saputo unire ricordi, emozioni e prospettive future – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il campione pescarese, legato indissolubilmente alla sua città e alla squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, ha salutato i presenti con grande disponibilità: un brindisi, tante strette di mano e parole sincere di incoraggiamento per il progetto biancazzurro – A rendere ancora più significativa la serata, i saluti del presidente Daniele Sebastiani, del sindaco Carlo Masci e del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. Un messaggio forte di unità e di sostegno, con istituzioni, società e sponsor insieme per il bene del Pescara e di tutta la regione – si apprende dalla nota stampa. “È sempre un’emozione tornare a casa – ha detto Verratti – Pescara per me non è solo calcio, ma famiglia e radici – Vedere tanta passione e voglia di costruire è un segnale importante”. Un incontro che ha lasciato il segno nei soci e negli amici sponsor presenti, trasformandosi in una vera festa biancazzurra – La sorpresa della presenza di Verratti ha dato ulteriore entusiasmo e nuova energia a un ambiente che vuole guardare avanti con fiducia, sempre più unito e determinato – aggiunge testualmente l’articolo online.

