sabato, Agosto 30, 2025
Calcio, Pescara. Marco Verratti incontra i soci della Pescara Calcio

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Marco Verratti incontra i soci della Pescara Calcio: una serata di emozioni e sostegno al progetto biancazzurro Una serata speciale, all’insegna dell’amicizia e della passione biancazzurra – si legge sul sito web ufficiale. Presso lo stabilimento Belvedere di Pescara, Marco Verratti ha incontrato i soci della Pescara Calcio in un momento conviviale che ha saputo unire ricordi, emozioni e prospettive future – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il campione pescarese, legato indissolubilmente alla sua città e alla squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, ha salutato i presenti con grande disponibilità: un brindisi, tante strette di mano e parole sincere di incoraggiamento per il progetto biancazzurro – A rendere ancora più significativa la serata, i saluti del presidente Daniele Sebastiani, del sindaco Carlo Masci e del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. Un messaggio forte di unità e di sostegno, con istituzioni, società e sponsor insieme per il bene del Pescara e di tutta la regione – si apprende dalla nota stampa. “È sempre un’emozione tornare a casa – ha detto Verratti – Pescara per me non è solo calcio, ma famiglia e radici – Vedere tanta passione e voglia di costruire è un segnale importante”. Un incontro che ha lasciato il segno nei soci e negli amici sponsor presenti, trasformandosi in una vera festa biancazzurra – La sorpresa della presenza di Verratti ha dato ulteriore entusiasmo e nuova energia a un ambiente che vuole guardare avanti con fiducia, sempre più unito e determinato – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta un articolo pubblicato, oggi, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 21, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com

 

