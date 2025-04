Calcio, Pescara. MATTEO DAGASSO MIGLIOR BIANCAZZURRO 2025

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:“Miglior Biancazzurro”: Matteo Dagasso premio al merito e riconoscimento della critica giornalistica ad Alessandro Plizzari Anche quest’anno si è rinnovata la tradizionale manifestazione “Miglior Biancazzurro”, ideata dal giornalista Paolo Minnucci in collaborazione con la testata Cronache Abruzzesi – precisa il comunicato. L’evento, ormai diventato un appuntamento fisso per i tifosi e gli addetti ai lavori, si è svolto quest’anno presso lo stabilimento Saturno / Margherita al Mare, celebrando ancora una volta i protagonisti della stagione sportiva appena conclusa – si legge sul sito web ufficiale. La giornata si è contraddistinta per l’assegnazione del consueto premio al “Miglior Biancazzurro”, andato quest’anno a Matteo Dagasso, protagonista di una stagione brillante e costante – Oltre alla premiazione principale, è stato conferito anche il Premio della Critica Giornalistica al portiere Alessandro Plizzari, riconoscimento per il suo rendimento e la professionalità dimostrata durante la stagione agonistica – viene evidenziato sul sito web. Nel corso della cerimonia sono state simbolicamente consegnate 100 bottiglie di vino e 50 di birra, come da tradizione, a sottolineare il carattere conviviale e popolare dell’iniziativa, sempre molto sentita dal pubblico locale – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa si conferma un momento importante di riconoscimento per gli atleti che si sono distinti durante l’anno e un’occasione di incontro tra sport, giornalismo e tifosi.

