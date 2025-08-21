- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Agosto 21, 2025
Sport

Calcio, Pescara. Matteo Dagasso rinnova con il Pescara fino al 2029

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale di Matteo Dagasso fino al 30 giugno 2029. Centrocampista nato e cresciuto nel nostro settore giovanile, Dagasso rappresenta un punto di riferimento per il presente e il futuro biancazzurro, confermando la centralità del progetto sui giovani talenti formati in casa – Un altro importante tassello dopo il rinnovo di Davide Merola, in attesa della possibile convocazione in Nazionale Under 21. #BiancAzzurri #ForzaPescara

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa della Pescara Calcio. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com

 

