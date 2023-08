Calcio, Pescara. MEMORIAL SERRA PESCARA – PINETO 10 AGOSTO

Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri:

Secondo Memorial Matteo Serra, tra il Pescara e il Pineto, in ricordo della giovane promessa del calcio pescarese scomparso prematuramente a seguito di un grave incidente stradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Appuntamento fissato per giovedì 10 agosto, allo Stadio Ughetto di Febo di Silvi Marina, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Biglietti non nominativi in vendita da martedì 8 agosto, a partire dalle ore 16, presso il The Official Pescara Store di via Carducci 69 al costo di 5 euro entrambi i settori; se disponibili, vista la capienza limitata dell’impianto, i rimanenti saranno messi in vendita presso il botteghino dello stadio il giorno della partita – si legge sul sito web ufficiale.

