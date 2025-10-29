- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 29, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportCalcio, Pescara. MISTER VINCENZO VIVARINI NEL POST PARTITA PESCARA – AVELLINO
Sport

Calcio, Pescara. MISTER VINCENZO VIVARINI NEL POST PARTITA PESCARA – AVELLINO

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Pescara e Avellino si dividono la posta palio: 1-1 il risultato finale dopo una sfida vivace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo il match il tecnico biancazzurro Vincenzo Vivarini è intervenuto in sala stampa –   “Bella partita, giocata a viso aperto da entrambe – recita la nota online sul portale web ufficiale. Loro hanno avuto la prima occasione e poi poco altro – Lo spirito è stato giusto e abbiamo lavorato tanto sul coraggio e la voglia – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo da recriminare – La squadra ha dato tutto ed è importante”.Pescara e Avellino si dividono la posta palio: 1-1 il risultato finale dopo una sfida vivace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo il match il tecnico biancazzurro Vincenzo Vivarini è intervenuto in sala stampa – viene evidenziato sul sito web.   “Bella partita, giocata a viso aperto da entrambe – Loro hanno avuto la prima occasione e poi poco altro – Lo spirito è stato giusto e abbiamo lavorato tanto sul coraggio e la voglia – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo da recriminare – si apprende dalla nota stampa. La squadra ha dato tutto ed è importante”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it