Calcio, Pescara. MISTER VINCENZO VIVARINI NEL POST PARTITA PESCARA – AVELLINO

Pescara Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:Pescara e Avellino si dividono la posta palio: 1-1 il risultato finale dopo una sfida vivace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo il match il tecnico biancazzurro Vincenzo Vivarini è intervenuto in sala stampa – “Bella partita, giocata a viso aperto da entrambe – recita la nota online sul portale web ufficiale. Loro hanno avuto la prima occasione e poi poco altro – Lo spirito è stato giusto e abbiamo lavorato tanto sul coraggio e la voglia – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo da recriminare – La squadra ha dato tutto ed è importante”.Pescara e Avellino si dividono la posta palio: 1-1 il risultato finale dopo una sfida vivace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo il match il tecnico biancazzurro Vincenzo Vivarini è intervenuto in sala stampa – viene evidenziato sul sito web. “Bella partita, giocata a viso aperto da entrambe – Loro hanno avuto la prima occasione e poi poco altro – Lo spirito è stato giusto e abbiamo lavorato tanto sul coraggio e la voglia – si legge sul sito web ufficiale. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo da recriminare – si apprende dalla nota stampa. La squadra ha dato tutto ed è importante”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa della Pescara Calcio. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale della Pescara Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pescaracalcio.com