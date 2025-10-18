Calcio, Pescara. MISTER VIVARINI NEL POST PARTITA PESCARA – CARRARESE

Pescara Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Un Pescara dai due volti quello visto questo pomeriggio all’Adriatico nella sfida dell’ottava giornata del campionato Serie BKT contro la Carrarese – Avvio da dimenticare per i biancazzurri, subito in svantaggio dopo pochi minuti e costretti a inseguire per gran parte della gara – si legge sul sito web ufficiale. Il primo tempo scorre su ritmi bassi e con poche idee, mentre nella ripresa la Carrarese trova il raddoppio che sembra chiudere i giochi – Ma nel finale, la squadra di mister Vivarini cambia completamente volto: carattere, intensità e orgoglio diventano le armi di un Pescara trasformato, capace di riaprire la gara con Mezzi e di agguantare il pareggio grazie a Di Nardo – I biancazzurri sfiorano addirittura il gol vittoria in più occasioni, spinti dall’entusiasmo del pubblico e da una ritrovata determinazione – si apprende dalla nota stampa. A fine gara, mister Vivarini ha sottolineato l’importanza di lavorare sull’aspetto mentale: “Il campanello d’allarme è soprattutto psicologico – ha dichiarato – dobbiamo ritrovare equilibrio e convinzione fin dall’inizio, non solo a gara in corso – aggiunge testualmente l’articolo online. ” Un punto che muove la classifica ma che lascia anche riflessioni importanti in vista dei prossimi impegni, dove il Pescara sarà chiamato a mostrare il suo vero volto per tutti i novanta minuti.Un Pescara dai due volti quello visto questo pomeriggio all’Adriatico nella sfida dell’ottava giornata del campionato Serie BKT contro la Carrarese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Avvio da dimenticare per i biancazzurri, subito in svantaggio dopo pochi minuti e costretti a inseguire per gran parte della gara – si legge sul sito web ufficiale. Il primo tempo scorre su ritmi bassi e con poche idee, mentre nella ripresa la Carrarese trova il raddoppio che sembra chiudere i giochi – aggiunge la nota pubblicata. Ma nel finale, la squadra di mister Vivarini cambia completamente volto: carattere, intensità e orgoglio diventano le armi di un Pescara trasformato, capace di riaprire la gara con Mezzi e di agguantare il pareggio grazie a Di Nardo – I biancazzurri sfiorano addirittura il gol vittoria in più occasioni, spinti dall’entusiasmo del pubblico e da una ritrovata determinazione – si apprende dalla nota stampa. A fine gara, mister Vivarini ha sottolineato l’importanza di lavorare sull’aspetto mentale: “Il campanello d’allarme è soprattutto psicologico – ha dichiarato – dobbiamo ritrovare equilibrio e convinzione fin dall’inizio, non solo a gara in corso – aggiunge testualmente l’articolo online. ” Un punto che muove la classifica ma che lascia anche riflessioni importanti in vista dei prossimi impegni, dove il Pescara sarà chiamato a mostrare il suo vero volto per tutti i novanta minuti.

