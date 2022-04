Calcio, Pescara. MISTER ZAURI VERSO PESCARA – IMOLESE

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:

Gara importante per tanti aspetti quella di domani alle ore 17,30 all’Adriatico, dove il Pescara di mister Zauri affronterà un’Imolese che si prevede insidiosa, volendo migliorare la sua posizione in griglia play-out. Da parta sua il Delfino potrebbe ancora agguantare il terzo posto, piazzamento ottimale nei play off, quindi… non si faranno sconti.

Per gli adriatici (come d’altronde per i romagnoli, seppur in altra salsa) è l’ultimo appuntamento della regular season, ma non della stagione – si apprende dalla nota stampa. Perché a maggio si tornerà in campo – recita il testo pubblicato online. Il Pescara per i play-off dove auspica di poter aver un ruolo da protagonista – si legge sul sito web ufficiale. Il dubbio è ancora sulla posizione di classifica da cui partirà, che non dipenderà esclusivamente dalla partita di domani, ma verrà influenzato anche dal risultato del Cesena, con il quale i biancazzurri si giocano la piazza d’onore, quella che concede alcuni vantaggi (si saltano i primi due turni) niente affatto da sottovalutare – si apprende dalla nota stampa. Quindi, l’adrenalina inevitabilmente sale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Sono qui da pochissimo tempo e non ho niente alle spalle, per me la partita di domani vale tre punti, come tutte le altre, infatti l’abbiamo preparata come le precedenti, pensando solo a portare a casa la vittoria”. Questo l’incipit del tecnico Luciano Zauri alla vigilia – “Siamo proiettati mentalmente sui play-off – prosegue – e ovviamente anche sull’opportunità del terzo posto, ma ci focalizziamo soprattutto sui tre punti: sono importanti per non avere rimpianti – Daremo il massimo per ottenerli, ma non possiamo assolutamente disperdere energie mentali per pensare ai risultati altrui, cosa è successo sui campi avversari lo vedremo a partita conclusa”.

Una squadra che ha un… sapore diverso – riporta testualmente l’articolo online. “Il cambio di allenatore ha sempre un impatto forte sul piano emotivo – recita il testo pubblicato online. Io ho portato il mio modo di essere, di lavorare, di ragionare – I ragazzi stanno andando bene, mi piace come si allenano e sono assolutamente fiducioso – C’è un clima di serenità, questo mi piace molto, ma non manca di certo la voglia di imparare e migliorarsi – precisa il comunicato. L’importante è che si vinca, poi… tutto è migliorabile e cercheremo di farlo in tempi brevi”.

Tornando all’Imolese, è un’avversaria che ha evitato il pericolo della retrocessione diretta, ma che cerca di farsi strada nella zona play-out. “l’Imolese è una squadra tosta, organizzata, con le idee chiare – Sarà una partita impegnativa – si apprende dal portale web ufficiale. Noi l’abbiamo preparata non facendo niente di diverso rispetto alle ultime due giocate – si apprende dalla nota stampa. Loro ci interessano, sì, ma siamo consapevoli della nostra forza e capacità”. L’ambizione? “Beh, quando mi hanno chiesto di tornare nella piazza di Pescara ho accettato immediatamente – si apprende dalla nota stampa. Non mi importava né il come, né il quando, perché volevo esserci a tutti i costi – aggiunge la nota pubblicata. Il mio sogno per i play-off? Fare il massimo – recita il testo pubblicato online. Sarà dura, ne sono consapevole, ma per fortuna ho le armi per fare qualcosa di grande, quanto grande lo vedremo in futuro”.



- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Pescara Calcio e online sul portale web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Pescara Calcio, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pescaracalcio.com